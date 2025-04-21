Губернатор Московской области поздравил жителей с Днем местного самоуправления

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем местного самоуправления. Он поблагодарил глав, депутатов, сельских старост, сотрудников администраций за их труд.

«Это повод сказать спасибо всем, кто каждый день на местах делает жизнь в Подмосковье комфортнее и безопаснее. Внимание к людям, умение слышать, находить решения и двигаться вперед — все это формирует доверие жителей к власти», — отметил губернатор.

Он подчеркнул, что в регионе много крупных городов и небольших поселков, и в каждом из них есть команды, работающие с полной самоотдачей. Они являются надежным фундаментом всей системы управления области.

«Спасибо за труд, за неравнодушие и за любовь к своей территории. С праздником! Новых успехов и достижений на благо Подмосковья!» — заключил Воробьев.

Ранее сообщалось, что губернатор поздравил всех верующих с Пасхой.