Губернатор отметил важность информирования жителей об особенностях реновации
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В настоящее время жителям региона необходимо объяснять и разъяснять важность реализации программы реновации жилфонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Особенность, нюанс, который я хочу подчеркнуть в этой работе - разговор с людьми, которые живут уже в городе. Объяснение, что и как будет меняться, где и как будет построен дом», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
Он отметил, что очень часто люди понимают реновацию, как уплотнение. Но под уплотнение тоже выделяются ресурсы под строительство.