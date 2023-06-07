Губернатор отметил важность информирования жителей об особенностях реновации

Губернатор Воробьев

Фото: [Константин Семенец]

В настоящее время жителям региона необходимо объяснять и разъяснять важность реализации программы реновации жилфонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенность, нюанс, который я хочу подчеркнуть в этой работе - разговор с людьми, которые живут уже в городе. Объяснение, что и как будет меняться, где и как будет построен дом», - сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

Он отметил, что очень часто люди понимают реновацию, как уплотнение. Но под уплотнение тоже выделяются ресурсы под строительство.

Актуально
Подмосковье