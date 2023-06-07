Губернатор отметил важность работы по усилению скорой помощи в новых микрорайонах

«Есть территории, где нам нужно усиливать присутствие скорой помощи. Это, как правило, новые микрорайоны - Дрожжино, Суханово, Ступино, Мытищи», - сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.

Воробьев отметил, что это очень серьезная и важная задача. Именно поэтому ее важно решить в самой ближайшей перспективе и получить высокий результат.