Губернатор отметил важность работы по усилению скорой помощи в новых микрорайонах
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В новых микрорайонах Московской области необходимо усиливать присутствие скорой помощи, именно поэтому строятся новые объекты здравоохранения, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Есть территории, где нам нужно усиливать присутствие скорой помощи. Это, как правило, новые микрорайоны - Дрожжино, Суханово, Ступино, Мытищи», - сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.
Воробьев отметил, что это очень серьезная и важная задача. Именно поэтому ее важно решить в самой ближайшей перспективе и получить высокий результат.