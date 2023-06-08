Губернатор отметил важность работы Центра содействия строительству
Фото: [Константин Семенец]
Необходимо обратить внимание на важность работы Центра содействия строительству, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», - сообщил Воробьев в ходе обращения к жителям региона.
Губернатор Московской области обратил внимание на то, что в настоящее время подобные проекты рассматриваются и реализуются.