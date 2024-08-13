Губернатор Подмосковья: 350 новых автобусов вышли на маршруты «Мострансавто»
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
На маршруты АО «Мострансавто» вышло триста пятьдесят новых автобусов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что компания ежедневно перевозит более 1,6 миллиона пассажиров. Новые автобусы уже курсируют на ста шестидесяти маршрутах по всему региону.
Транспортные средства оснащены всем необходимым, чтобы поездки были комфортными и для пассажиров, и для водителей. Так, в автобусах есть системы видеонаблюдения, климат-контроля и пожаротушения, USB-розетки, также предусмотрены места для маломобильных граждан.
«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. <…> Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение. Мы стараемся регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Губернатор напомнил, что в прошлом году в городские округа поставили 1,3 тысячи новых автобусов среднего и большого класса. До конца этого лета планируется поставить еще свыше ста новых транспортных средств.
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
В министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в свою очередь, добавили, что новые автобусы, рассчитанные на перевозку ста человек, в первую очередь направляют на маршруты с большим пассажиропотоком, где требуется замена старых автобусов на современные.