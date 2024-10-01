Губернатор Подмосковья: 355 тысяч человек присоединились к проекту «Активное долголетие»
Фото: [t.me/vorobiev_live]
К проекту «Активное долголетие» за все время его реализации присоединились 355 тысяч человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Программе исполнилось пять лет.
По словам губернатора, занятия в рамках проекта посещают более 900 супружеских пар. Кроме того, тринадцать пар познакомились на проекте и стали семьями. Самому старшему участнику программы 97 лет.
«Для наших пенсионеров мы постарались создать интересную программу, в которую вошла 31 активность. Самые популярные — физкультура, творчество, танцы, бассейн, пение, дыхательная гимнастика и скандинавская ходьба», - рассказал Воробьев.
Также в рамках программы для пожилых граждан организуют экскурсии — это 75 маршрутов и 120 объектов культуры.
Всего в регионе открыто 67 клубов проекта. Еще два дополнительно были открыты в Павшинской Пойме и Нахабино в Красногорске, еще один — в Мытищах.
«Сегодня, в День пожилого человека, желаю нашему старшему поколению крепкого здоровья, бодрости духа и отличного настроения!» - заключил губернатор.