Губернатор Подмосковья: 355 тысяч человек присоединились к проекту «Активное долголетие»

К проекту «Активное долголетие» за все время его реализации присоединились 355 тысяч человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Программе исполнилось пять лет.

По словам губернатора, занятия в рамках проекта посещают более 900 супружеских пар. Кроме того, тринадцать пар познакомились на проекте и стали семьями. Самому старшему участнику программы 97 лет.

«Для наших пенсионеров мы постарались создать интересную программу, в которую вошла 31 активность. Самые популярные — физкультура, творчество, танцы, бассейн, пение, дыхательная гимнастика и скандинавская ходьба», - рассказал Воробьев.

Также в рамках программы для пожилых граждан организуют экскурсии — это 75 маршрутов и 120 объектов культуры.

Всего в регионе открыто 67 клубов проекта. Еще два дополнительно были открыты в Павшинской Пойме и Нахабино в Красногорске, еще один — в Мытищах.