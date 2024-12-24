Губернатор Подмосковья: 70 человек стали лауреатами премии «Мы рядом. Доброе дело»

Лауреатами губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» в 2024 году стали 70 человек, ее проводят с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В ходе сегодняшней церемонии он вручил награды победителям премии.

«Сегодня особенное, сложное время и последние почти три года все мы, стремимся только к одному — к Победе. И ради этого каждый из нас пытается внести свою лепту», — подчеркнул губернатор.

Так, семья Павла Тихонова получила орден «За заслуги перед Отечеством» IV, военный служил в составе 45-й бригады спецназа ВДВ в зоне проведения специальной военной операции и погиб от прилета вражеского снаряда. Помимо этого, премию вручили семье Артема Медкова, он также представлен к званию Героя России посмертно.

Помимо этого, в ходе церемонии вручили награды подмосковным военнослужащим, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО. Для их матерей это стало настоящим сюрпризом, потому что они даже не предполагали, что сыновья приедут на премию.

«Спасибо командирам, которые пошли нам навстречу, прекрасно понимая, что такое увидеть родных. Мы очень им благодарны за то, что они отпустили ребят», — сказал Воробьев.

В рамках мероприятия участник СВО Сергей также сделал предложение руки и сердца своей невесте.

В этом году на участие в конкурсе было подано более 1,8 тыс. заявок, победителям присудят в общей сложности 10 премий по 5 млн, 500 тыс. и 60 тыс. рублей. Премию присудили в двух номинациях — «Доброе дело» и «Доброе дело. Народный ВПК».

Гостями премии стали первый в истории России военкор, получивший звание Герой России Евгений Поддубный, военный эксперт, бывший первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов, народный артист страны Владимир Стеклов, призер Олимпийских игр Евгений Плющенко. Поддубный также вручил награды семьям погибших военных.

Лауреатами премии также стали другие неравнодушные граждане. Так, например, Олеся Черемисина организовала производство маскировочных сетей для фронта, ей вручили Орден Преподобного Сергия Радонежского. Премию получили и другие волонтеры, а также те, кто проявил себя во время событий в «Крокусе» и Курской области. Среди них — сотрудник МЧС Алексей Толкалин, врач-хирург Владимир Осадчий и фельдшер Дмитрий Цыбулин.

Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.