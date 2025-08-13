Андрей Воробьев: портал «Цифровой регион» станет всероссийской платформой для обмена лучшими ИИ-практиками

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе подмосковного портала «Цифровой регион». По его словам, сайт станет всероссийской платформой для обмена лучшими практиками в части использования искусственного интеллекта.

«Это витрина успешных цифровых проектов, своего рода библиотека ИИ-решений, где представлено более 250 успешных кейсов из 64 регионов в самых разных сферах — госуправление, здрав, транспорт, логистика и т. д. Хочется поблагодарить федеральных коллег за поддержку таких инициатив, помощь с их тиражированием. Благодаря Центру развития искусственного интеллекта при правительстве РФ, который заработал в июне этого года, «Цифровой регион» станет единым окном для обмена лучшими ИИ-практиками по всей стране», — сказал губернатор.

Он отметил, что изучать готовые решения смогут не только органы власти, но и предприниматели. Это позволит регионам не начинать с нуля в поисках одного и того же «умного решения». Кроме того, будут оптимизированы затраты субъектов. В перспективе на портале появятся федеральные ИИ-сервисы.

В Подмосковье за последние три года число проектов с использованием ИИ выросло более чем в четыре раза и сейчас составляет 41. Все проекты доступны на сайте «Цифровой регион». По количеству загруженных проектов Подмосковье входит в число лидеров.

Развитие и внедрение ИИ является приоритетом правительства РФ и страны в целом. Ранее вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что обмен опытом между субъектами ускорит внедрение ИИ, а задача властей — масштабировать разработки регионов на всю страну. Для этого был создан проектный офис при правительстве России — Центр развития искусственного интеллекта (ЦРИИ). Он подключился к развитию платформы «Цифровой регион» в качестве федеральной площадки и к анализу существующих практик.

На обновленном портале, который планируют запустить как федеральный сервис в сентябре, появятся личные кабинеты регионов. ЦРИИ будет их анализировать представленные на сайте «умные решения» и верифицировать их. Также будет создан перечень рекомендуемых сценариев по отраслям. Помимо этого, на сайте появится возможность авторизации юридических лиц через ЕСИА.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как нейросети используются в регионе в части оказания жителям государственных услуг.