Губернатор Подмосковья обсудил с правительством региона обеспечение безопасности на дорогах

«Наш президент большое внимание уделяет этому направлению, на днях он утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения в РФ до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Кроме того, мы плотно работаем в рамках нацпроекта, региональных программ. При поддержке президента и правительства, в формате концессий строим в Подмосковье современную дорожную инфраструктуру. Также постоянно находимся на связи с Госавтоинспекцией, совместно с ГАИ, нашим отраслевым министерством разработан план мероприятий – наши практики тиражировались и в другие регионы», - сказал губернатор.

Глава областного Минтранса Марат Сибатулин сообщил, что в регионе на особом контроле находятся 13 региональных дорог. На них устанавливают катафоты и сигнальные столбики, разделяют встречные потоки. Также планируется обустроить линии наружного освещения и увеличить число камер фотовидеофиксации.

Сейчас в области установлено более 1,8 тыс. стационарных и 200 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Благодаря им в регионе снизилось число нарушений и количество штрафов – за 10 месяцев их зафиксировали 27,7 млн, что на 7,2 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Подмосковье увеличивают количество камер и расширяют их функционал. Так, 237 камер регистрируют случаи, когда водитель разговаривает по телефону за рулем. Еще 322 камеры фиксируют, пристегнут ли он или пассажир ремнем безопасности. В 2026 году в регионе установят еще более 300 камер и начнут замену свыше 1,3 тыс. комплексов. Кроме того, на дорогах установят 500 детекторов для фиксации потоков транзитных средств и контроля экологических нарушений.

На региональных и муниципальных дорогах внедрили стандарт обустройства пешеходных переходов. Помимо этого, ведется разработка стандарта для обустройства опасных поворотов.

На федеральной сети особое внимание уделяется 10 дорогам, на которых с начала года зафиксировали больше всего аварий. В 2026 году на них установят дополнительные комплексы фотовидеофиксации.

Что касается оказания медпомощи пострадавшим в ДТП, особое внимание уделяется маршрутизации пациентов. В течение «золотого часа» пострадавших эвакуируют на скорых или вертолетах санавиации в медучреждения Подмосковья и столицы. В этом направлении работают служба скорой медпомощи, в составе которой 53 подстанции и 92 поста, а также медицина катастроф с санавиацией и 42 травмоцентра.

До конца года планируется открыть ситуационный центр, который будет координировать работу Минтранса и Минздрава Подмосковья. Помимо этого, с указанными ведомствами взаимодействует Госавтоинспекция. Правоохранительный блок определил зоны аварийности и увеличил на 15% плотность нарядов ДПС. Также подготовлено предложение по организации движения на 13 региональных дорогах с высоким уровнем аварийности.

