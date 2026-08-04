Эксперт предупредил о рисках бонусных карт и программ лояльности

Участие в бонусных программах аптек, магазинов и других компаний может быть связано с рисками для персональных данных. Об этом сообщил в беседе с « Лентой.ру » руководитель департамента аудита и консалтинга компании F6 Евгений Янов.

По словам специалиста, настороженность должна вызывать ситуация, когда при оформлении карты лояльности запрашивают сведения, не связанные с оказанием услуги. Для регистрации обычно достаточно имени, фамилии и электронной почты, а дополнительные данные, включая паспортные сведения или информацию о семье, могут использоваться для создания подробного профиля клиента либо передаваться третьим лицам.

Эксперт также обратил внимание, что многие пользователи не изучают условия обработки персональных данных. Между тем соглашение нередко предусматривает возможность передачи информации партнерам компании, что увеличивает вероятность утечек и неправомерного использования сведений.

Еще одной проблемой Янов назвал длительное хранение данных после завершения обслуживания, из-за чего риск их компрометации возрастает.

Чтобы снизить возможные угрозы, специалист рекомендовал указывать только необходимый минимум информации, внимательно изучать условия передачи данных, по возможности отказываться от маркетинговых согласий, а после прекращения использования сервиса отзывать разрешение на обработку персональных данных.

Ранее сообщалось, что за выходные в Рязанской области выявили 20 нарушений мигрантами.