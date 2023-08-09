Губернатор Подмосковья: более пятидесяти человек обратились за помощью после взрыва в Сергиевом Посаде

За медицинской помощью после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде обратились 56 человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих соцсетях.

По его словам, 30 из них сейчас находятся в стационаре, а еще шесть граждан — в отделении реанимации. Часть жителей (26 человек) обратились в травмпункт, однако, после медицинского осмотра их уже отпустили домой.

«Мы получили порядка 100 обращений от жителей, в чьих квартирах взрывной волной выбило стекла. Всего пострадало 38 многоквартирных домов, сейчас управляющие компании обходят эти МКД», — написал губернатор.

По словам Воробьева, о повреждении машин сообщили еще четыре человека. Кроме того, в результате взрыва были разрушены социальные объекты, включая школы и спорткомплекс.

«Всем людям обязательно поможем — нужно устранить последствия взрыва как можно скорее, такие поручения дал», — уточнил глава Подмосковья.

Ранее губернатор рассказал подробности о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде и его последствиях.