Губернатор Воробьев рассказал подробности о взрыве на заводе в Сергиевом Посаде и его последствиях

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев находится на месте взрыва на Загорском оптико-механическом заводе, сейчас там разбирают завалы. Об этом он написал в своих соцсетях.

Губернатор уточнил, что инцидент произошел в 10:40 мск, взрыв был в металлическом ангаре.

«Это склад пиротехники, который арендовала частная компания на территории Загорского оптико-механического завода», — уточнил глава региона.

По его словам, пострадал 31 человек, трое из них находятся в реанимации с тяжелыми ранениями, 12 человек направили в травмпункт. Всего в больницу доставили 19 граждан, которым окажут всю необходимую помощь.

Он отметил, что людей из близлежащих зданий и цехов завода эвакуировали. В домах, расположенных на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, в результате взрыва были выбиты стекла.

«Обязательно позаботимся о всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва. Также частично поврежден спорткомплекс «Луч» — выбиты стекла, разрушен фасад бассейна и кирпичная кладка теплового узла», — добавил Воробьев.

Губернатор отметил, что обратиться за подробной информацией жители могут по телефонам горячей линии: 84965457755, 84965408836, 84965515100, 89151351510.

Напомним, что глава городского округа Дмитрий Акулов также находится на месте происшествия. На месте работают сотрудники экстренных служб, все обстоятельства случившегося выясняются.