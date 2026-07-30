Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о реализации крупных транспортных проектов в Подмосковье

«Еще раз хочу сказать слова благодарности за М-5 «Урал». Вы поддержали в свое время обход Октябрьского. Это было узкое «горло» на юго-восток. (…) Поэтому если вы приедете в Коломну, если вы приедете в Жуковский, в Раменское, в Люберцы – нет человека, который бы не оценил это очень существенное и важное дело», - заключил губернатор.