Андрей Воробьев доложил Владимиру Путину о реализации крупных транспортных проектов в Подмосковье
Губернатор Подмосковья рассказал о строительстве Южно-Лыткаринской автодороги
Фото: [Медиасток.рф]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о реализации крупных транспортных проектов в Подмосковье. В их числе — Южно-Лыткаринская автодорога (ЮЛА).
«При поддержке федерального центра к 1 сентября мы закончим строить большую концессионную дорогу. Это, по сути, дублер МКАДа. Что это значит? Это значит, что там будут предприятия – точка притяжения – и удобство для людей, экономия времени. Каждая такая дорога очень важна», - рассказал Воробьев.
Он также выразил благодарность за поддержку проекта по строительству обхода Октябрьского.
1/3
2/3
3/3
«Еще раз хочу сказать слова благодарности за М-5 «Урал». Вы поддержали в свое время обход Октябрьского. Это было узкое «горло» на юго-восток. (…) Поэтому если вы приедете в Коломну, если вы приедете в Жуковский, в Раменское, в Люберцы – нет человека, который бы не оценил это очень существенное и важное дело», - заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что в рамках встречи губернатор Андрей Воробьев доложил президенту о развитии экономики в регионе.