Губернатор Подмосковья: Детский клинический центр имени Рошаля оснастили самой современной техникой

Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске был оснащен самой современной техникой для оказания помощи пациентам. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Например, у нас появилась первая в Подмосковье и третья в стране робот-ассистированная операционная, оснащенная цифровыми системами лапароскопии Senhanc и Olympus. Благодаря этой технологии операции проходят в два раза быстрее, а выписать ребенка можно уже на следующий день», — написал губернатор.

Помимо этого, на базе клиники открыли первый в регионе центр внутрисосудистой детской хирургии, где будут выполнять высокоточные операции на сосудах. В общей сложности в медучреждении функционируют более 9,8 тысячи единиц современного медицинского оборудования. Среди них — около 100 уникальных, включая ангиографы, аппараты для гемодиафильтрации и другие.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о поездке президента в Детский клинический центр имени Рошаля.