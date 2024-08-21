Губернатор Подмосковья рассказал о поездке президента в Детский клинический центр имени Рошаля
Фото: [Соцсети губернатора МО]
Президент России Владимир Путин приехал на открытие Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля в Красногорске, этот день стал важным для региона. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Спасибо президенту, что в феврале 2019 года поддержал наш большой флагманский проект. Мы собрали команду лучших специалистов с уникальными профилями лечения со всей страны и оснастили больницу по последнему слову техники», — написал Воробьев.
Он также поблагодарил доктора медицинских наук Леонида Рошаля, министра здравоохранения России Михаила Мурашко и остальных причастных к созданию центра.
Ранее Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.