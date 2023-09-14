Губернатор Подмосковья: доверие президента России всегда имело для нас определяющее значение

Доверие президента России Владимира Путина всегда имело для Подмосковья определяющее значение, отметил Андрей Воробьев на церемонии вступления в должность губернатора Московской области.

«Доверие жителей бесценно, доверие президента для нас, для Подмосковья всегда имело определяющее значение <…>. Ни разу не было такого, чтобы наш президент как-то не уделил внимание какому-то из вопросов», — подчеркнул Воробьев.

Андрей Воробьев отметил, что глава государства регулярно проводит встречи с руководством Московской области, на которых в том числе обсуждаются сложные вопросы. При этом таких вопросов не бывает больше пяти-семи, однако каждый из них требует серьезного осмысления.

Сегодня Андрей Воробьев официально вступил в должность губернатора Подмосковья. Церемония прошла в доме правительства региона. Она открылась с внесения в зал флагов Российской Федерации и Московской области, а также официальных символов главы Подмосковья.