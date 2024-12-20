Губернатор Подмосковья: фонд «Защитники Отечества» и центр имени Мещерякова будут сотрудничать

Фонд «Защитники Отечества» и реабилитационный центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях.

Как отметил глава региона, в учреждении проходят реабилитацию ветераны СВО из Подмосковья, Твери, Пскова, Татарстана и Самары. У всех из них частично или полностью утрачено зрение или слух.

«Курс бесплатный и длится 21 день. При необходимости его можно продлить на нужный срок. Самое важное, что вместе с героем здесь может находиться и близкий ему человек — такую возможность мы тоже предусмотрели», - рассказал губернатор.

Воробьев добавил, что в центре ветеранов учат ориентироваться в пространстве, а также помогают овладеть новой профессией. Так, ветераны уже попробовали себя в роли операторов, принимая звонки на прямой линии президента РФ.