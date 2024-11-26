Губернатор Подмосковья: готовая инфраструктура в индустриальных парках — весомое конкурентное преимущество

«Очень эффективно себя показали наши индустриальные парки. Смысл 70 индустриальных парков, которые работают в разных городских округах, заключается в том, что инвестор приходит по сути на все готовое. У него есть полное представление о том, сколько электричества, какой газ, какие дороги. Соответственно, удобная инфраструктура. Все это является очень весомым и заметным конкурентным преимуществом», - сказал губернатор.