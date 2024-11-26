Губернатор Подмосковья: готовая инфраструктура в индустриальных парках — весомое конкурентное преимущество
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках пленарного заседания девятого Международного форума Финансового университета на тему: «Новая экономическая политика 2.0: от адаптации к рывку» рассказал об эффективности работы индустриальных парков в регионе.
«Очень эффективно себя показали наши индустриальные парки. Смысл 70 индустриальных парков, которые работают в разных городских округах, заключается в том, что инвестор приходит по сути на все готовое. У него есть полное представление о том, сколько электричества, какой газ, какие дороги. Соответственно, удобная инфраструктура. Все это является очень весомым и заметным конкурентным преимуществом», - сказал губернатор.
Он подчеркнул, что это особенно важно с учетом реализации различных государственных программ поддержки.
«У нас заметное количество компаний наращивает производство микроэлектроники, различные компонентные базы. И в Дубне, и индустриальный парк в городском округе Ленинский мы заложили. Все программы, которые сейчас направлены на импортозамещение, поддерживаются пяти-, сейчас, может быть, девятипроцентной ставкой, и, безусловно, дают заметный эффект», - добавил Воробьев.