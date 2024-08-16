Губернатор Подмосковья и глава Дзержинского обсудили планы по развитию городского округа

«Дзержинский нуждается в заметных преобразованиях. Это ваш родной городской округ, и я вижу, как вы стараетесь осуществлять перемены, проводите регулярные встречи с жителями. Такое общение позволяет рассчитывать на взаимопонимание и доверие. Надеюсь, что вы и дальше будете вовлечены во все, что происходит на данной территории», - обратился губернатор к главе округа.

В рамках встречи обсудили оказание помощи жителям Курской области. В округе работает два пункта — на базе молодежного центра «Лидер» и в общественной приемной партии «Единая Россия». Уже собрано и передано 600 килограммов гуманитарного груза.

«Очень важная работа. На сегодняшний день Подмосковье приняло из Курской области более 900 детей и сопровождающих их лиц, это преимущественно мамы. Они размещены в разных городских округах, мы их сопровождаем, уделяем большое внимание. Важно, что и Дзержинский не остался в стороне, и тоже вносит свою лепту», - подчеркнул губернатор.

Также обсудили подготовку к зиме. В округе активно ремонтируют аварийные коммунальные объекты. Так, модернизируют магистральную теплосеть М-5 протяженностью более трех километров. Она обеспечивает теплоснабжением дома 38 тысяч жителей. Уже заменили 250 метров магистрали. Также обновят участки теплосетей по улицам Шама, Академика Жукова, Дзержинской и отремонтируют ЦТП. К зиме готовы уже 150 МКД — это 65% от общего числа.

Говоря о сфере образования, Пак доложил, что в этом году в округе в школы пойдут шесть тысяч детей, в том числе более 650 первоклассников. Всего в округе шесть учебных заведений и девять детсадов. В этом году отремонтировали Лицей №3 им. Голованова, Лицей №6 «Парус», гимназии №4 и №5. Сейчас реконструируют СОШ №7. Открыть школу планируется в сентябре 2025 года. На январь запланировано открытие двух корпусов дошкольного отделения гимназии №4.

Губернатор обратил внимание на вопрос капремонта взрослой поликлиники Дзержинской больницы. Ранее подрядчик не выполнил свои обязательства, проведя ремонт наполовину. Сейчас идет процедура расторжения контракта и госэкспертиза. После этого проведут торги на выполнение работ.

«Очень важно объяснить жителям, что произошло. Я прошу вас сопровождать эту работу. Наша задача — запустить поликлинику во втором квартале 2025 года», - подчеркнул Воробьев.

Также обсудили расселение аварийного жилья. В ноябре в новые квартиры должны въехать жители пяти домов на площади Святителя Николая. Ранее в этом году новоселье справили уже 62 семьи.

Поговорили и о развитии транспортной сферы. В 2024 году отремонтировали четыре муниципальных объекта на Лесной, Школьной и Садовой улицах. В 2025-м расширят дороги на улицах Ленина и Энергетиков. Также построили велотрассу на 2,2 километра вдоль улицы Энергетиков до Капотни в Москве.

Помимо этого, в округе благоустраивают сквер им. Громцева и сквер Создателям ракетного щита России, установили детскую площадку во дворе на Дзержинской улице. Кроме того, модернизируют стадион «Орбита»: работы завершатся уже в октябре. В 2025-2027 годах построят новый ФОК с ледовой ареной.

В завершение губернатор напомнил о проведении в Дзержинском выборов в местный Совет депутатов. Он подчеркнул, что они должны быть открытыми, легитимными, прозрачными и удобными для жителей.