Губернатор Подмосковья и глава Рузы обсудили развитие городского округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Рузы Николай Пархоменко обсудили планы по развитию городского округа. Открывая рабочую встречу, губернатор напомнил о проведении в муниципалитете конкурса на должность главы, а также выразил надежду на то, что местные депутаты поддержат кандидатуру Пархоменко.

«Вы знаете наши приоритеты, все они скомпонованы, заложены, в том числе, в национальных проектах — это и газификация, и модернизация ЖКХ, дороги, в частности, объездная в Тучково, которую мы с вами строим. Она очень важная, все жители ждут, когда выведем транзитный транспорт из населенных пунктов», - отметил Воробьев.

Пархоменко доложил, что сейчас готовность дороги в Тучково составляет 21%. Завершить работы изначально планировалось осенью следующего года, но это может произойти раньше — уже в начале 2025-го.

Также в Рузе реализуется пять инвестпроектов с общим объемом инвестиций более 1,1 миллиарда рублей. Их запуск позволит создать более 500 рабочих мест. В числе проектов — заводы по производству бетонных плит, комплектных трансформаторных подстанций и стройматериалов.

Что касается ремонта образовательных учреждений, в Рузе в этом году капитально отремонтировали Гимназию №1, а в 2026-2027 годах проведут работы в двух детсадах в Колюбакино и Тучково. За пять лет построили три школы и провели капремонт в трех школах и трех садиках. Кроме того, в Рузе открылся после модернизации стадион «Урожай». За два года в муниципалитете ввели две хоккейные площадки — в Тучково и Дорохово.

Говоря о расселении аварийного жилья, глава сообщил, что в округе переселили 319 семей. До конца 2025 года ключи передадут еще 85 семьям.

Обсудили и модернизацию коммунальной инфраструктуры. По словам Пархоменко, в 2023 году в округе построили 11 котельных, которые обеспечивают теплом 47 МКД и девять социальных объектов. В этом году завершат работы еще на одной — на Волоколамском шоссе. Она обеспечит теплом пять домов. По госпрограмме в 2025-2026 годах построят семь котельных и капитально отремонтируют одну в Тучково. Сейчас в округе к зиме готова 61 котельная из 64.

Помимо этого, в Рузе завершилась модернизация очистных сооружений. Перемены коснулись 12,5 тысячи жителей. Благодаря 12 новым ВЗУ чистая вода появилась в домах 3,5 тысячи человек. На следующие пять лет запланировано строительство еще 12 ВЗУ и трех очистных сооружений в Тучково, Полушкино и Колюбакино.

В рамках благоустройства в муниципалитете за пять лет привели в порядок 82 двора, 65 площадок, парк «Лукоморье» в Рузе и сквер «Аллея Славы» в Тучково.

В завершение встречи губернатор напомнил о «выездных администрациях». Он отметил важность и востребованность этой работы.