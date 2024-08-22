Губернатор Подмосковья и глава Власихи обсудили планы по развитию муниципалитета

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главой Власихи Германом Потапчуком планы по развитию этого закрытого административно-территориального образования. Открывая встречу, губернатор напомнил о проведении выборов в местный Совет депутатов и подчеркнул, что они должны пройти легитимно.

«Выборы — всегда очень ответственный период. Уверен, что все будет организовано хорошо, чтобы максимальное количество жителей дружной Власихи смогло проголосовать, выразить свое мнение», - сказал Воробьев.

Он также выразил благодарность жителям Власихи, которые оказывают помощь Курской области, бойцам СВО и их семьям. На прошлой неделе во Власихе собрали гуманитарный груз для Курской области объемом около тонны.

«Прекрасно, что у нас в каждом городе есть инициативные люди, которые объединяют вокруг себя других для решения актуальных проблем», - отметил глава региона.

В рамках встречи обсудили подготовку коммунальных объектов Власихи к зиме. До наступления холодов здесь отремонтируют участки теплосетей в микрорайоне Школьный, а также от котельных №1 и №3. В 2025 году реконструируют три и построят один ЦТП, возведут блочный теплопункт котельной №2 и обновят семь участков теплосетей. Кроме того, в муниципалитете уже переложили около 813 метров труб ГВС и теплоснабжения.

Что касается обеспечения качественного водоснабжения, во Власихе с 2021 года ввели 19 станций водоподготовки и обновили пять ВЗУ. В 2024 году начали обновлять магистральные трубы ХВС.

В округе активно ведется и капремонт многоквартирных домов. В 2024-2025 году в порядок приведут 46 домов, в том числе у 24 обновят фасады. Всего во Власихе 78 МКД, таким образом, в половине домов работы уже проведены.

Ремонтируют и образовательные учреждения. В микрорайоне Школьный модернизируют школу имени А. С. Попова. Она была построена еще в 1961 году. В состав образовательного комплекса также входят три здания для дошкольных групп. Завершить ремонтные работы планируется в конце августа.

«В целом к учебному году мы готовы на 100%. У нас закуплены все необходимые учебники, укомплектован штат педагогов», - отметил Потапчук.

Актуальной темой для Власихи является и транспортная сфера. В 2023 году на маршрут №46 вышел новый автобус среднего класса, в этом году — два автобуса большого класса. Также в муниципалитете отремонтировали около 85% всех дорог.

С 2018 года в ЗАТО благоустроили ряд знаковых для жителей объектов, в том числе Цветной бульвар и Соборную площадь. В 2025-м благоустроят набережную у Среднего озера. Сейчас благоустраивается территория у КПП №2. По словам главы, это станет хорошим подарком жителям ко Дню Ракетных войск стратегического назначения. На территории объекта установят стелу, заменят ворота, обновят освещение и дорожное покрытие.

«Необходимо сделать все красиво, это очень важно. В любом военном городке должен быть современный КПП. Каждый день через него ходят люди, гости регулярно приезжают, поэтому нужно проводить такие чувствительные и важные изменения», - подчеркнул губернатор.

Потапчук также доложил, что по программе «Недвижимость за 1 рубль» в ЗАТО подобрали ряд объектов для передачи предпринимателям. Также найден инвестор для строительства воскресной школы при храме Великомученицы Варвары и Преподобного Илии Муромца в память о погибшем на СВО протоиерее Михаиле Васильеве.