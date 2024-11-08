Губернатор Подмосковья и командующий ВВС передали золотую звезду Героя РФ семье погибшего бойца СВО

«Мы знаем, что ваш сын всегда проявлял себя настоящим профессионалом, героем — не только в зоне СВО, но и в других точках. Со своей стороны мы стараемся делать все необходимое, чтобы оказать заботу о тех, кто находится сегодня на передовой, защищает нашу страну. Вечная память вашему сыну, нашему Герою», - сказал губернатор.

Фадин служил по контракту, выполнял боевые задачи в Сирии. С апреля 2023 года находился в зоне СВО, где командовал группой БПЛА. Лично уничтожил более 10 единиц техники. Получил медали «За отвагу», «За боевые отличия», «За укрепление боевого содружества».

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

В сентябре прошлого года при выполнении боевой задачи он попал под обстрел и погиб в возрасте 27 лет. Указом президента РФ ему посмертно присвоили звание Героя РФ.