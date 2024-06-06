Губернатор Подмосковья и врио губернатора Вологодской области договорились о сотрудничестве регионов

«Московская область всегда открыта к сотрудничеству с другими странами, и особенно, регионами нашей страны. В апреле запустили совместный проект с Китаем и Казахстаном, в рамках которого мы также планируем развивать транспортно-логистические маршруты с Вологодчиной. В том числе об этом соглашение, которое мы сегодня подписали на Питерском форуме», - подчеркнул Андрей Воробьев.

Ожидается, что все это будет способствовать увеличению товарооборота и укреплению экономических связей с Китайской Народной Республикой не только двух регионов, но и страны в целом. Также в рамках встречи стороны договорились обмениваться практиками в сфере здравоохранения, образования, науки, жилищно-коммунального хозяйства, туризма и культуры. Кроме того, регионы будут помогать друг другу при подготовке кадров для приоритетных отраслей экономики.