Губернатор Подмосковья: икона Андрея Рублева вернулась в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру

Икона Андрея Рублева вернулась в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за содействие.

«Ее возвращение — большое событие для всех православных. Особенно сейчас, когда единство имеет большое значение для всей нашей страны», - подчеркнул губернатор.

Воробьев напомнил, что Путин поддержал развитие Сергиева Посада как национального духовного центра.

«Создание Фонда по сохранению, развитию и воссозданию исторического облика города — стимул к тем переменам, которые ждут жители, священнослужители, верующие и туристы», - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что особенно важно подготовить прочный фундамент для будущих изменений. Для этого подготовлено двенадцать первоочередных мероприятий для развития коммунальной, инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, а также реставрации объектов культурного наследия.