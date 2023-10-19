Андрей Воробьев: Подмосковье и Китай обсудили модернизацию бизнес-парка «Гринвуд»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с представителем China Chengtong Holding Group Ltd. Чжу Бисинем и председателем Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнем планы по модернизации бизнес-парка «Гринвуд» в Красногорске. Встреча прошла в Пекине, сообщил глава Подмосковья в своих соцсетях.

Как отметил Андрей Воробьев, бизнес-парк играет важную роль в развитии товарооборота между Россией и Китаем. Его модернизация только на первом этапе создаст еще 242 рабочих места.

Первая очередь парка была построена в 2010 году, напомнил губернатор. Строительство второй очереди стартовало в 2019 году, сейчас готовность составляет шестьдесят процентов.

На территории «Гринвуда» есть в том числе торгово-выставочная зона B2B, конгресс-центр, гостиница, а также зоны общественного питания и услуг. На предприятии создано около двенадцати тысяч рабочих мест.

«Резидентами парка стали более трехсот предприятий из четырнадцати стран мира, 170 из них — из Китая», — указал Андрей Воробьев.

Фото: [ Соцсети губернатора Подмосковья Андрея Воробьева ]

Бизнес-парк «Гринвуд» является самым крупным налогоплательщиком Подмосковья. В прошлом году компания перечислила в областной бюджет свыше 160 миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в Китае подмосковная делегация проведет множество деловых встреч с текущими и будущими партнерами.