Губернатор Подмосковья: корпус первой школы имени Иванова во Фрязино откроется после капремонта к новому учебному году

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход проведения капитального ремонта корпуса школы № 1 им. И. И. Иванова во Фрязино. Работы завершены на 61%, их проводят по программе «Модернизация школьных систем образования», реализуемой по поручению президента России Владимира Путина.

«Наша задача — вот эту легендарную школу, первую у нас в Подмосковье с физико-математическим уклоном, открыть к 1 сентября. Я, конечно же, хочу поблагодарить команду учителей, которые в разные годы здесь работали. Очень надеюсь, что вот эти перемены помогут дальше развиваться, привлекать сюда педагогов», — сказал губернатор.

В этом году образовательному учреждению исполнилось 85 лет, оно состоит из двух корпусов, вскоре к нему присоединят еще один детский сад. Директор СОШ № 1 Тамара Рябова отметила, что корпус А возвели в 1988 году, корпус Б — в 2021-м, в нем на время проведения капремонта учились около 1,6 тысячи детей.

Ремонт объекта проводится впервые, его выполняют 80 рабочих. Сейчас они обшивают стены гипсокартоном, монтируют слаботочные системы, плитки, выполняют работы на фасаде и другие.

«Я сама ходила в эту школу с 1 по 11 класс, на 4 курсе университета начала здесь работать. Через несколько лет привела в родную школу свою дочку, сейчас подрастает вторая — приведу и ее. Родители и учителя следят за ремонтом школы, более того, в чате они даже участвуют в выборе цвета стен», — рассказала местная жительница, учитель СОШ № 1 Дарья Шупракова.

Одна из местных жительниц во время общения с губернатором попросила привести в порядок стадион, расположенный за школой. Андрей Воробьев пообещал проработать этот «справедливый запрос».

Ранее губернатор сообщил, что долгожданная школа в микрорайоне Финский в Щелкове откроется к 1 сентября.