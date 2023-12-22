Губернатор Подмосковья: мы обеспечим поддержку бойцам СВО и их семьям

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих социальных сетях рассказал, как проходила церемония вручения премии «Мы рядом. Доброе дело». По его словам, в ходе мероприятия премии лауреатам вручил Сергей Лысюк.

Лысюк пожелал всем бойцам, которые находятся на передовой, мудрости командиров, везения в бою и никаких потерь. Семьям военнослужащих он пожелал скорейшего возвращения родных домой.

Губернатор присоединился к поздравлениям, а также заверил в том, что бойцы и члены их семей могут рассчитывать на поддержку властей региона.

«С нашей же стороны обещаю поддержку и помощь бойцам и их семьям», - заявил Воробьев.

Ранее глава региона выразил благодарность всем бойцам, а также тем жителям, которые помогают в тылу.