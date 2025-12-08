Губернатор Подмосковья: наши цифровые проекты в сфере ЖКХ получили высокую оценку

Цифровые проекты в сфере ЖКХ, которые реализуются в Подмосковье, получили высокую оценку на федеральном уровне. Так, зампред Правительства РФ — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко заявил, что подмосковные проекты доказали свою эффективность. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, цифровые решения позволяют сделать жизнь человека более комфортной и высвободить ресурсы для важных задач.

«В Подмосковье мы стремимся придать современный, доступный формат самым востребованным услугам и благодарны президенту, Правительству Российской Федерации за поддержку и содействие в этом вопросе. Приятно, что высокую оценку получили наши цифровые проекты в сфере ЖКХ», — сказал губернатор.

Правительство России решило продлить пилотные проекты по переходу на цифровые квитанции ЖКУ и электронный документооборот обслуживания газового оборудования до конца следующего года. Их реализация ведется в Подмосковье с 2024 года. Как отметил Григоренко, проекты уже доказали эффективность и их могут масштабировать на всю Россию.

Проект «Единый платежный документ» позволил жителям отказаться от дублирования на бумаге платежек за ЖКУ. Этой возможностью воспользовались более 53 тыс. человек. В рамках проекта по внедрению электронного документооборота между жителями и газораспределительной организацией были оцифрованы основные запросы по газовому оборудованию. Сейчас доступно шесть сервисов. В дальнейшем в пилотный проект могут добавить еще две услуги, в том числе возможность подписывать акты выполненных работ электронной подписью.

«Постараемся в будущем году запустить еще больше удобных электронных сервисов для жителей», — добавил губернатор Андрей Воробьев.

Ранее глава региона рассказал о планах по расширению проектов, которые задействуют искусственный интеллект.