Губернатор Подмосковья навестил Героя России Людмилу Болилую в Ступино

«Хочу поздравить вас и в вашем лице всех наших замечательных, смелых, отчаянных медиков. Вы стали военным медиком, потому что тоже являетесь человеком отважным, в скорой помощи до этого работали. Вас уже многие знают, вот, поднимаясь к вам по лестнице, встретили мужчину, который сказал, что здесь живет Людмила Болилая, и все ее очень любят и ценят», — сказал губернатор.

Болилая приобрела свою квартиру по программе соципотеки в 2021 году — еще до того, как она стала носить погоны. До этого она 16 лет работала фельдшером на подстанции скорой помощи. С началом СВО заключила контракт с Минобороны.

«Решение выстраданное — думала не день, не два, а несколько месяцев. Там боевые действия, там раненые, их нужно спасать и возвращать в строй. Всем нам очень нужна Победа. Работу свою здесь, конечно, не хотела бросать, но нужно было расставлять приоритеты», — рассказала Болилая.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

В январе по командному пункту, на котором находилась Болилая, была совершена ракетно-артиллерийская атака. Медсестра закрыла своим телом бойца. Благодаря этому солдат остался жив. Саму Людмилу доставили в полевой госпиталь. За этот подвиг она получила «Золотую Звезду» Героя России. Сейчас Болилая проходит лечение в госпитале Вишневского. Она уже перенесла несколько операций, лечение продолжается.

«Впереди у меня еще лечение, госпитализация, поэтому не хочу пока загадывать насчет своих дальнейших планов. На «Лидерах России» в 2025 году я выиграла грант на обучение в президентской школе, поэтому меня ждет еще и учеба. А в медицину вернуться, конечно же, мечтаю», — поделилась жительница.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил работу центра подготовки контрактников, который действует в Балашихе.