Губернатор Подмосковья навестил участников СВО, проходящих лечение в госпитале Московского военного округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников специальной военной операции, которые проходят лечение и реабилитацию в военном госпитале Московского военного округа в Солнечногорске. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Такие встречи очень важны, чтобы точно знать, где нужна наша помощь. Два года назад ребята рассказали, что не хватает КТ, этот вопрос мы решили вместе с Минобороны [России]. Были и другие просьбы, касающиеся ремонта жилья и восстановления документов — их мы тоже уладили», — написал он.

По его словам, сейчас в медучреждении находятся более 300 военных, оно работает с 1949 года. Воробьев отметил, что врачи госпиталя также «ездят за ленточку», чтобы помогать раненым. Губернатор также поблагодарил его руководителя Богдана Стеценко и всю команду специалистов за их труд.

В ходе рабочей поездки Воробьев пообщался с участниками СВО. Один из них, Сергей из Владимирской области рассказал, что находится госпитале уже с третьим ранением, одно из которых получил в стрелковом бою. В ходе разговора военные задавали различные вопросы, в том числе по социальной газификации, выплатам по контракту, помощи родственникам.

Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.