Губернатор Подмосковья навестил воспитанниц приюта при Покровском Хотьковском женском монастыре
Андрей Воробьев посетил приют при Покровском Хотьковском женском монастыре
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил воспитанниц детского приюта-пансиона при Покровском Хотьковском женском монастыре и послушниц обители. Глава региона приехал в монастырь по приглашению настоятельницы Игумении Олимпиады.
«Первый раз я побывал в этом монастыре в 2014 году, тогда и имел честь познакомиться с матушкой. Доброе сердце и светлая душа присущи тем, кого она окормляет. Мне очень приятно видеть вас, дорогие сестры, вас, дорогие девчонки. Наши встречи традиционно очень теплые. Я вам за это благодарен. Мы будем и дальше стараться уделять внимание монастырю», - сказал губернатор.
Настоятельница монастыря рассказала, что пансион рассчитан на детей в возрасте от трех лет до совершеннолетия. Ребята учатся в местной школе, занимаются пением, рисованием, физкультурой.
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова]
«Перед новым годом воспитанницы ездили на Губернаторскую елку. Были очень довольны, приехали с подарками. Нас Андрей Юрьевич не обделяет своим вниманием. Он по-отцовски относится и к детям, и к сестрам. Мы ему за это очень благодарны. Много проблем помог решить и продолжает это делать», - отметила она.
В воскресной школе, открытой при монастыре, обустроена большая библиотека духовной литературы. Посещать ее могут жители города. Также есть свое хозяйство с курами, коровами, лошадьми.
Ранее сообщалось, что губернатор навестил воспитанниц Православного детского приюта милосердия и вручил детям подарки.