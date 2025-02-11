Губернатор Подмосковья навестил воспитанниц приюта при Покровском Хотьковском женском монастыре

«Первый раз я побывал в этом монастыре в 2014 году, тогда и имел честь познакомиться с матушкой. Доброе сердце и светлая душа присущи тем, кого она окормляет. Мне очень приятно видеть вас, дорогие сестры, вас, дорогие девчонки. Наши встречи традиционно очень теплые. Я вам за это благодарен. Мы будем и дальше стараться уделять внимание монастырю», - сказал губернатор.

Настоятельница монастыря рассказала, что пансион рассчитан на детей в возрасте от трех лет до совершеннолетия. Ребята учатся в местной школе, занимаются пением, рисованием, физкультурой.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

«Перед новым годом воспитанницы ездили на Губернаторскую елку. Были очень довольны, приехали с подарками. Нас Андрей Юрьевич не обделяет своим вниманием. Он по-отцовски относится и к детям, и к сестрам. Мы ему за это очень благодарны. Много проблем помог решить и продолжает это делать», - отметила она.

В воскресной школе, открытой при монастыре, обустроена большая библиотека духовной литературы. Посещать ее могут жители города. Также есть свое хозяйство с курами, коровами, лошадьми.

Ранее сообщалось, что губернатор навестил воспитанниц Православного детского приюта милосердия и вручил детям подарки.