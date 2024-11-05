Губернатор Подмосковья: новая поликлиника в Мисайлово примет первых пациентов в начале 2025 года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новой поликлиники, которая возводится в жилом комплексе «Пригород Лесное» в деревне Мисайлово в Ленинском округе. Степень готовности объекта составляет 95%.

«Важно позаботиться о том, чтобы каждой семье здесь было комфортно. Стройку поликлиники начали в апреле прошлого года, сейчас готовность – 95%. Строители обещают сдать объект в конце ноября. Задача, чтобы первые пациенты здесь были уже в начале следующего года», - сказал губернатор.

Площадь четырехэтажного здания поликлиники составляет семь с половиной тысяч квадратных метров. Здесь будут работать детское и взрослое отделение на 500 посещений каждое. В учреждении обустроят кабинеты узких специалистов, диагностические блоки, кабинеты физиотерапии и ЛФК, дневной стационар, массажный кабинет.

Ожидается, что разрешение на ввод объекта будет получено в конце ноября — примерно на полгода раньше срока. В поликлинику уже завезли тяжелое оборудование.

Уже ведется набор врачей. Взрослое отделение укомплектовано врачами на 43%, медперсоналом – на 52%. В детское отделение набрано 28% врачей и 49% медперсонала.