Губернатор Подмосковья обсудил с главой Серпухова развитие городского округа

«Серпухов — большой округ, крупный научный центр. Сегодня здесь реализуется масштабная программа, которая, надеюсь, заметна жителям. Это модернизация тепло- и водоснабжения, благоустройство и многое другое. Вы регулярно общаетесь с людьми, расскажите, какой сегодня самый большой запрос, что необходимо сделать в первую очередь», — открыл встречу губернатор.

Шимко начал доклад с темы ЖКХ. Он отметил, что в 2025 году в рамках госпрограммы обновили ЦТП. В 2026-м построят две БМК на восемь котлов и участки теплосетей в городе Серпухов. В Пущино до 2029 года реконструруют котельную и два участка сетей.

Также «Газпром теплоэнерго МО» проводит работы в рамках концессионных соглашений. Так, с 2019 по 2023 годы построили, реконструировали и провели техническое переоснащение 34 объектов теплоэнергетики: запустили 11 новых БМК и обновили более 2,5 км теплосетей. Теплом и горячей водой были обеспечены около 24 тыс. жителей. В 2026–2027 годах в рамках концессии «Газпром теплоэнерго МО» планирует построить теплогенерирующие установки в деревнях Волохово и Каргашино, а также модернизировать котельную в поселке Мирный. В рамках инвестпрограммы в 2026-м и 2027-м планируется отремонтировать две котельные и 16,8 км сетей.

В части водоснабжения и водоотведения основной задачей является реконструкция очистных сооружений в Серпухове. Первый этап завершат в 2027 году. После завершения работ мощность объекта составит 60 тыс. кубометров в сутки.

На ближайшие три года в госпрограмму включили реконструкцию очистных сооружений в Пущино и строительство подобных объектов в Пущино и Протвине. Также в округе построят три ВЗУ и более 12 км сетей. В рамках инвестпрограммы также построят станции водоподготовки в Васильевском и поселке Шарапова Охота, модернизируют ВЗУ и скважины в Пущино, реконструируют водовод в Серпухове.

В рамках программы социальной газификации газифицировали 75 населенных пунктов. Работа продолжается.

Объем инвестиций по итогам 2025 года составил более 30 млрд рублей. В 2026-м ожидается показатель свыше 35 млрд рублей и создание более чем 4,2 тыс. рабочих мест. За год в округе реализовали 11 крупных инвестпроектов на 5,5 млрд рублей. Запуск предприятий позволил создать 230 рабочих мест. До 2035 года планируется реализовать еще 21 проект более чем на 46 млрд рублей.

Что касается модернизации дорожной инфраструктуры, в 2025 году в округе отремонтировали более 36 км муниципальных дорог. Аналогичный объем работ запланирован на текущий год. Также проектируются два участка под расширение: «Серпухов — Данки — Турово» и «Серпухов — Погари» — «Серпухов — Данки — Турово». Работы стартуют в 2027-м. Помимо этого, близится к завершению модернизация двух мостов. Летом запустят движение на сооружении «Бутурлино», а осенью — на «Лукино».

В рамках расселения аварийного жилфонда работы ведутся по 44 МКД. Из них 25 уже частично расселили. Часть остальных жителей переедут в новые квартиры на улице Катасонова, где построят 17-этажный дом. Также граждан переселят в ЖК «Городской бор», где под эти цели передадут 5 тыс. кв. м.

В округе за три года капитально отремонтируют 137 МКД. Также активно ремонтируют и строят социальные объекты. В 2025-м ввели два детсада в поселке Пограничный и деревне Васильевское, а также пять школ на 3,5 тыс. мест. В 2026 в госпрограмме — два детсада в Серпухове и четыре школы в Серпухове, Протвино и Липицах, в 2027-м — две ДШИ в Серпухове и Пущино. В Протвино также капитально ремонтируют Губернский колледж. Помимо этого, ведутся работы в трех ДК в Серпухове и поселке Большевик.

Глава отметил, что активно развивается опытно-образовательная площадка «БиоТех-Пущино». Сейчас здесь занимаются более 500 одаренных детей. В планах — открытие восьми лабораторий — по робототехнике, биохимии, биофизике, биомедицине, VR и IT-класс.

«Школьная лига» охватила 12 учреждений округа. В соревнованиях участвуют около 700 ребят. С 1 сентября запустят гонки дронов. Для этого подобрали 10 пилотных учебных заведений и выделили им средства на закупку оборудования. Также откроют соответствующее отделение в спортивной школе.

В рамках программы благоустройства в 2025 году открыли после реконструкции парки «Сказка» в Протвино и «Питомник» в Серпухове, обустроили пешеходную зону в «Ивановских двориках». Скоро завершится благоустройство сквера Кузнецова в Пущино. Всего в этом году в округе работы проведут на 31 общественном пространстве.

В завершение Шимко доложил о ходе работ по сносу незаконных нестационарных торговых объектов. В 2026 году это 150 объектов.

