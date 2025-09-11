Губернатор Подмосковья обсудил с главой Котельников развитие городского округа

«У нас каждая территория особенная, каждая имеет свои сложности. Очень рассчитываю, что мы справимся со всеми вызовами, которые в том числе слышим от жителей. Это касается и подготовки к зиме, и запуска нового учебного комплекса — всего, от чего зависит качество жизни», — сказал губернатор.

Глава округа доложил, что в 2024 году в Котельниках открыли школу на 2 тыс. мест, а в 2026-м построят крупный воспитательно-образовательный комплекс почти на 2,5 тыс. мест в микрорайоне Опытное поле и откроют детсад в Новых Котельниках.

Летом в микрорайоне Ковровый заработала новая поликлиника на 400 посещений в смену. Осенью в ЖК «Томилинский бульвар» откроют новую женскую консультацию на 100 посещений.

Что касается модернизации коммунальной инфраструктуры, в округе ремонтируют три участка теплосетей в Ковровом, на Кузьминской улице и во 2-м Покровском проезде. Также капитально ремонтируют сети отопления и ГВС на Кузьминской и реконструируют водопроводные и канализационные сети в микрорайоне Белая Дача, на Новой улице и в Ковровом.

В октябре в Котельниках откроется новый автовокзал, который сможет обслуживать до 1,5 тыс. пассажиров в сутки. Он свяжет Подмосковье с более чем 120 городами России. В этом году начали строить два новых проезда через округ. Помимо этого, планируется капитально отремонтировать участок Дзержинского шоссе.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Евгений Пронин ]

В рамках реализации программы благоустройства в этом году привели в порядок пять дворов. Осенью завершатся работы в сквере в микрорайоне Белая Дача, а к концу года благоустроят пруд в микрорайоне Силикат. В этом же микрорайоне планируется благоустроить еще один пруд.

С начала года в округе расселили 625 человек и восемь аварийных домов. Также активно реализуются инвестиционные проекты. К примеру, ООО «Терминал Березовый» построило складской комплекс за 500 млн руб.

