Губернатор Подмосковья обсудил с главой Лыткарино планы по развитию округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Лыткарино Константином Кравцовым и общественниками. В ее рамках обсудили планы по развитию городского округа.

«Мы стараемся в рамках федеральных и региональных программ вносить заметные изменения для жителей. Сегодня открываем благоустроенный сквер у усадьбы, до этого получилось облагородить и другие территории, сделать их популярными для времяпрепровождения. Большие программы реализуются и в области образования, и по ряду других направлений, в частности ЖКХ», — отметил губернатор.

Глава округа доложил, что в индустриальном парке «Лыткарино» за пять лет появилось 12 крупных предприятий. Это позволит создать 2,5 тыс. рабочих мест. Большую часть объектов уже ввели.

Особое внимание уделяется развитию здравоохранения. В округе активно ведется работа по привлечению медиков. Сейчас медучреждения укомплектованы кадрами на 92%. Также обновляют оборудование, капитально отремонтировали женскую консультацию, городскую поликлинику, открыли рентген-кабинеты в двух поликлиниках. Продолжается ремонт хирургического корпуса.

К 1 сентября в Лыткарино открыли новое здание гимназии № 4 на 270 мест. В планах на 2028 год — капремонт основного корпуса школы № 2. Сейчас капитально ремонтируется ДК «Мир» и реконструируется стадион «Полет».

Готовность реконструируемых очистных сооружений составляет 94%. после ввода объекта положительные изменения почувствуют 70 тыс. жителей. В 2026 году начнут строить водовод протяженностью более 13 км. Также сейчас модернизируют 13 участков теплосетей, четыре ЦТП, котельную № 1.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Продолжается строительство Южно-Лыткаринской дороги. Уже запустили участок от Ленинского округа до Лыткарино, осенью планируется открыть еще два участка — от Каширского шоссе до трассы А-105 и от Лыткаринского шоссе до трассы М-5 «Урал». К концу года запустят участок от М-5 «Урал» до М-12 «Восток».

Отдельно обсудили расселение ветхого и аварийного жилья. В этом году в округе в новые квартиры переехали 105 человек. За прошлые четыре года расселили более 200 человек.

Что касается благоустройства, в 2025 году году завершили работы в лесопарке «Волкуша». В новом сквере в усадьбе «Чернышевых-Зотовых» появились амфитеатр, шахматные столы, зона отдыха. До конца года приведут в порядок сквер в квартале 3А. Также за счет инвесторов планируется построить на территории лесопарка перед заводом ЛЗОС храмово-мемориальный комплекс.

В рамках встречи поговорили и о поддержке участников СВО. Глава рассказал, что с января вместе с жителями было собрано и передано на передовую более 60 тонн гуманитарной помощи.

В октябре у Кравцова истекает срок полномочий главы округа. Он отметил, что хотел бы продолжить работу на благо муниципалитета.

