Губернатор Подмосковья обсудил с главой Красногорска итоги работы в округе за пять лет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Красногорска Дмитрием Волковым. В рамках нее они обсудили планы по развитию округа, а также подвели итоги работы за последние пять лет, сообщил Воробьев в своих социальных сетях.

«Новые школы и поликлиники, благоустройство общественных пространств, развитие дорог и транспорта — именно на этих направлениях сосредоточимся в Красногорске в ближайшие годы», — написал он.

С 2021 года в округе построили 16 школ и 27 детских садов, что позволило создать для детей более 20 тыс. новых мест. К новому учебному году после капитального ремонта откроются гимназия № 2, дошкольное отделение Петрово-Дальневской школы и главный корпус Красногорского колледжа. В округе также ведутся строительство школы на 1,1 тыс. мест в Павшинской пойме и реконструкция корпуса гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева на 975 мест.

В рамках обсуждения темы здравоохранения глава доложил, что в этом году планируется открыть поликлиники в ЖК «Новая Рига» и «Аникеевский». Также ведется строительство пристройки к поликлинике № 4 и капитальный ремонт стационара Красногорской больницы. В 2027 году откроется поликлиника в ЖК «Ильинские луга». За последние пять лет в округ удалось привлечь более 5 тыс. врачей, педагогов и тренеров, в том числе благодаря региональным мерам поддержки специалистов.

В Красногорске также ведется работа по расселению аварийного жилья и благоустройству. В частности, удалось расселить 18 ветхих домов (в работе еще около 70), благоустроить 12 парков и общественных пространств, запустить 24 новых автобусных маршрута. В 2026-м специалисты обновят Городской парк, площадь Оптиков и улицу Школьную в Нахабино, построят ФОК на Москворецком бульваре и капитально отремонтируют школу олимпийского резерва «Зоркий» по баскетболу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.