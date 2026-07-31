51-летняя звезда «Сватов» Олеся Железняк показала фото с 19-летней дочерью

Звезда популярного сериала «Сваты», 51-летняя актриса Олеся Железняк, которая обычно не балует поклонников семейными фотографиями, на этот раз сделала исключение. Актриса опубликовала в личном блоге редкий и трогательный снимок, на котором запечатлена вместе со своей 19-летней дочерью Агафьей, сообщает интернет-портал 7days.ru.

Кадр сделан во время отпуска — на заднем плане видно море. Однако артистка не стала раскрывать, где именно она проводит время.

Фото: [ соцсети ]

Железняк и ее муж, актер Спартак Сумченко, воспитывают четверых детей: троих сыновей и дочь Агафью. Девушка, судя по всему, пошла по стопам родителей: сейчас она учится в Театральном институте имени Бориса Щукина, осваивая актерскую профессию.

Для поклонников Олеси это фото стало долгожданным и теплым событием. Актриса, известная своей любовью к личному пространству, редко показывает детей в соцсетях, поэтому каждый такой кадр воспринимается с особым трепетом.

Ранее младшая дочь Веры Глаголевой показала фотографию с отцом.