В Талдоме по народной программе провели благоустройство сквера

В Талдоме завершилось благоустройство сквера, расположенного рядом с районным Домом культуры, работы были проведены по наказам жителей, вошедшим в народную программу «Единой России». Об этом сообщили в пресс-службе партии.

«Раньше здесь было заброшенное место — одни деревья и трава, а теперь — настоящий уголок красоты. Расположен сквер очень удобно, рядом с остановкой. Хочу от всей души поблагодарить всех, кто участвовал в благоустройстве этой территории, от лица всех мам нашего города», — сказала жительница Талдома Анастасия Минаева.

На территории появились современные детские площадки, спортивные зоны, уголки со скамейками и пешеходные дорожки, установлены система видеонаблюдения и освещение. Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Пахомов отметил, что за последние пять лет в городе по народной программе были благоустроены общественные пространства на улице Шишунова и улице Победы, сквер Корсакова в поселке Запрудня и другие места отдыха горожан. Для поддержки развития регионов действует президентский национальный проект «Инфраструктура для жизни», напомнил он.

В Подмосковье продолжается реализация народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году. За последние пять лет в регионе благоустроено почти 350 общественных пространств.

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