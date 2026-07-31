Тухлая вода и очереди за бутылками: что происходит в Тюмени при режиме ЧС

Июльская жара в Тюмени обернулась новой бедой — из-за аномального подъема воды в реке Тура горожане лишились качественной питьевой воды, а несколько районов ушли под воду. Власти ввели режим ЧС, спасатели эвакуируют людей, а экологи предупреждают: ситуация может усугубиться в ближайшие дни.

Вода из кранов в Тюмени превратилась в мутную, дурно пахнущую жидкость — местные паблики заполнились жалобами из разных районов города. Причиной назван летний паводок, из-за которого Метелевский водозабор просто не справился с объемом поступающей воды из разбушевавшейся Туры. Результат — мгновенный ажиотаж: бутилированная вода исчезла с полок магазинов, а у разливных терминалов выстроились многочасовые очереди.

Эколог Анатолий Баташев в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» назвал ситуацию печальной. По его словам, люди выходят целыми подъездами к водовозкам, а главная опасность сейчас — дамбы, работающие на пределе. Если их прорвет, первые этажи домов могут оказаться затопленными. Глава региона Александр Моор уже 28 июля ввел на территории Тюмени и области режим чрезвычайной ситуации, заверив, что контроль над ситуацией не потерян.

Тем временем вода продолжает прибывать, хотя темпы роста замедлились — за последние сутки уровень поднялся всего на 3 сантиметра. Однако пик, по прогнозам администрации, ожидается в ближайшие выходные, когда отметка может достигнуть 910 сантиметров. Мэр Максим Афанасьев, впрочем, считает такой сценарий маловероятным.

В зоне подтопления оказались 17 населенных пунктов и девять садоводческих товариществ. В самой Тюмени пострадали 43 жилых дома, оттуда эвакуированы 40 человек, 29 из которых размещены в пунктах временного содержания, остальные — у родственников. Жителей СНТ «Родничок» и «Дубрава» вывозили на лодках и высокопроходимой технике, спасатели помогали забирать домашних питомцев и ценные вещи. Всего спасены 16 человек, включая одного ребенка.

Особенно тяжелая обстановка сложилась в Заречье и на Лесобазе. В Ленинском округе срочно наращивают дамбу на улице Судостроителей, чтобы избежать аварийного сброса воды через шлюз. Грунтовые воды резко поднялись на Дамбовской, Барабинской и Одесской — там круглосуточно работает техника МЧС. В Восточном округе откачивают водоем на Липовой, а также на Грушевой, Вишневой и Березовой. Плавание на набережной временно ограничили, чтобы снизить нагрузку на защитные сооружения.

Паводок перекрыл и дорожное сообщение — закрыты пять региональных трасс, включая направления на Салаирку, Чаплык, Кулаково и ряд участков в Нижнетавдинском и Ялуторовском округах. Объезды организованы, но движение затруднено.

Губернатор Моор отметил, что такого летнего паводка на Туре не фиксировали за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд принадлежал 1947 году — тогда вода поднялась до 665 сантиметров и лишь вышла на пойму. В 2026-м отметка уже достигла 890 сантиметров. Протяженность тюменских дамб превышает 33 километра, их укреплением заняты волонтеры с мешками песка, а состояние сооружений ежедневно мониторят с воздуха. Глава города подтвердил, что технически дамбы соответствуют нормам безопасности.

Вопрос качества воды остается самым острым. Гидрогеолог Георгий Каванасян пояснил «Ямал-Медиа», что выход реки из берегов мог спровоцировать смыв загрязнений с поймы — коллекторов, складов или свалок. Уличные станции разлива, установленные во дворах, подключены к той же водопроводной сети и очищают воду минимальным набором фильтров, иногда всего одним угольным. Их продукция серьезно уступает бутилированной, за которой на заводах ведется жесткий контроль. В приоритете — именно заводская бутилированная вода, подчеркнул Каванасян.

Эколог Баташев добавил, что качественные фильтры способны очистить даже сильно загрязненную воду, однако рынок питьевой воды неоднороден: у каждого поставщика свои источники и технологии.

Эксперты также напомнили, какую воду пить не стоит: морскую — из-за соли, дистиллированную — из-за отсутствия минералов, сырую из непроверенных источников и колодцев, водопроводную с хлором и старыми трубами, а также воду из экологически неблагополучных районов. Лучшим выбором диетолог Дарья Русакова называет артезианскую воду из глубоких скважин с ультрафиолетовой обработкой, бутилированную и столовую минеральную. Фильтрованная вода тоже допустима, но только при своевременной замене картриджей.

Норма потребления — 30-45 мл на килограмм веса, в среднем 1,5-2 литра в сутки. Однако больше трех литров пить не рекомендуется: переизбыток жидкости перегружает почки и сердце, вымывает натрий. В жару, при физических нагрузках, беременности или болезнях потребность в воде возрастает. Температура также важна: холодная вода может вызвать спазмы, горячая — раздражает слизистые, поэтому оптимальный выбор — комнатная температура.

Что касается Ямала, географ Николай Петров успокоил: там паводки обычно проходят в пределах нормы, крупных подтоплений не ожидается. Исключение случилось лишь в прошлом году в Тарко-Сале, и то из-за резкого скачка температуры, а не из-за халатности властей. Локальные подтопления на Ямале устраняют оперативно, эвакуация требуется крайне редко.