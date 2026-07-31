Европейская дипломатия доживает свои дни в состоянии клинического раздвоения, констатирует политолог Иван Мезюхо. С одной стороны — усталость от иранской авантюры Трампа и попытки умиротворить Вашингтон, с другой — упорное желание добить Россию на Украине, даже ценой собственной энергобезопасности и имиджа. Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам эксперта, Европа серьезно опасается, что перекрытие Ормузского пролива ударит по ее экономике и энергобалансу, поэтому старается не ввязываться в иранскую кампанию США. Брюссель отчаянно пытается отвлечь Трампа обещаниями оплатить американские системы Patriot для Киева, лишь бы он не усугублял кризис в Персидском заливе. Однако это лишь подчеркивает зависимость ЕС от внешних игроков и его неспособность проводить самостоятельную политику.

Главная драма — в украинском конфликте. Мезюхо отмечает: Европа воспринимает его как имиджевый проект, на который было поставлено слишком много. Вся внутренняя пропаганда в странах ЕС была заточена под недостижимую цель — победу Украины, и теперь выйти из этой «мясорубки» означало бы признать провал и отвечать перед своими гражданами на неудобные вопросы. Поэтому Брюссель продолжает подпитывать огонь, хотя усталость от бесконечных трат и эскалации уже ощущается даже в коридорах власти.

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