Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко прошлась по европейским чиновникам, комментируя массовый прорыв мигрантов в испанские анклавы Сеута и Мелильи. Дипломат указала на системный кризис Запада, напомнив, что ЕС боялся России с востока, а удар пришел с юга, и обвинила Брюссель в лицемерии на фоне десятков погибших нелегалов. Об этом сообщает Lenta.ru.

Захарова высмеяла прогнозы европейских лидеров — Урсулы фон дер Ляйен, Каи Каллас и Жозепа Борреля, которые годами твердили о «неминуемости вторжения». По ее словам, они ошиблись лишь в направлении и субъекте: «Ждали Россию с востока, а накрыло с юга Северной Африкой».

Дипломат подчеркнула, что происходящее в испанских городах на африканском побережье — закономерный итог внутреннего раздора в западном лагере, причинами которого стали отказ от норм права, легализация морского пиратства и политический беспредел, поставленный на службу наживе и идеологии.

Особый акцент Захарова сделала на гуманитарной трагедии. Она сообщила, что на берегу обнаружены девять тел, а за последние месяцы при попытках пересечь границу в районе Сеуты погибли не менее 60 человек.

Ранее Рим и Мадрид поссорились из-за миграционного кризиса в Сеуте.