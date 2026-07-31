Бандитские 90-е вернулись: ученый погиб от рук ассенизаторов

Страна потеряла выдающегося ученого-селекционера, и с каждым днем эта история обрастает деталями, которые превращают ее из рядового хулиганства в демонстрацию жестокости и вседозволенности. Никита Зезин, доктор наук, чьи сорта культур занимают почти два миллиона гектаров, умер через десять дней после того, как двое мужчин на глазах у детей повалили его на землю, били ногами и плевали в лицо. А теперь его убийцы, вместо раскаяния, пытаются цинично перевернуть ситуацию, обвиняя покойного академика в педофилии. Но чем глубже следствие копает, тем яснее становится: инцидент с детьми на квадроциклах был лишь поводом, а истинная причина конфликта лежит в земле и деньгах. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Сначала казалось, что это банальная разборка из-за детей, которые истребляли посевы на опытном поле Уральского аграрного научного центра. Зезин посадил мальчишек в машину, позвонил их родителям и привез к зданию института, чтобы те забрали чад. Однако нападавшие, Александр Реверук и Аркадий Вагнер, оказались не просто разгневанными отцами. Они были хорошо знакомы с ученым и уже давно угрожали ему. Как выяснилось, Зезин своей научной деятельностью перекрывал кислород тем, кто хотел прибрать к рукам ценные земли вокруг города, где селекционеры проводили исследования. Ему поджигали ворота, сливали на поля нечистоты, но он не сдавался.

Ключ к разгадке лежит в личности задержанных. Реверук — бывший полицейский, который в 2011 году случайно выстрелил в напарника, перебив тому артерию, но даже не оказал помощи и не выплатил присужденные судом 250 тыс. рублей. Его характеризуют как человека, привыкшего «жестить» и считать себя самым крутым. Его подельник Вагнер — бизнес-партнер, соучредитель компании «Живой исток», которая занимается откачкой фекалий. Вот здесь и зарыта собака. По данным местных активистов, ассенизаторские машины этой фирмы годами сливали десятки кубометров жидких отходов в городскую канализацию и на поля, не имея на то договоров. Ученый, охранявший свои экспериментальные участки, мешал этому нелегальному бизнесу, приносящему огромную прибыль. Дети, катавшиеся по грязи, стали просто удобным предлогом, чтобы наказать упрямого старика.

Сейчас задержанным вменяют групповое хулиганство, что грозит до семи лет колонии. Однако общественность бьет тревогу: не выйдут ли эти «отрыжки бандитских 90-х» сухими из воды благодаря связям и деньгам? Защита у подозреваемых мощная, и они уже начали информационную войну. Реверук в интервью заявил, что ученый умер от инфаркта по естественным причинам, а во всем виноваты СМИ, «раскачавшие ситуацию». Его жена подключилась к нарративу, утверждая, что Зезин скончался от мочекаменной болезни, и что академик на самом деле похитил детей. Эти версии сыплются одна за другой, но все они рассыпаются о простые факты: у 69-летнего человека с тростью не было шансов против здоровых мужиков, а его диагноз «инфаркт» стал следствием избиения, а не его причиной.

Итог этой истории пока не подведен, но общественный резонанс стал тем инструментом, который не позволяет замять преступление. Глава СК взял дело на контроль, депутаты и блогеры вскрывают грязные схемы «Живого истока». Трагедия обнажила страшный конфликт: с одной стороны — человек, всю жизнь проработавший на благо страны и выведший более 50 сортов культур, с другой — агрессивные дельцы, для которых рубль важнее науки, а физическая расправа — привычный метод решения проблем. Если подонкам удастся «соскочить», общество получит четкий сигнал: жизнь ученого ничего не стоит, и прав тот, у кого кулаки толще. Но сейчас, когда вся страна увидела кадры избиения, у преступников почти нет шансов отделаться «легким испугом». Вопрос лишь в том, хватит ли у суда мужества назвать это предумышленным убийством, а не просто хулиганством.

Ранее юрист Остапенко объяснил, что грозит нападавшим на Никиту Зезина.