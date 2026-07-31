Крупнейшую партию зерна признали опасной в российском регионе
В Кузбассе 2,4 тысячи тонн зерна признали опасными из-за циперметрина
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В Кузбассе аннулирована декларация на 2,4 тыс. тонн пшеницы — предприниматель из Гурьевского округа не проверил зерно на остаточное содержание пестицидов. Нарушение выявили при мониторинге федеральных систем, и теперь партия, предназначенная для пищевых целей, формально признана небезопасной. Об этом сообщает VSE42.Ru.
Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора 28 июля вскрыло нарушение при декларировании крупной партии зерна. Инспекторы проанализировали данные систем «Сатурн» и реестра Росаккредитации и выяснили: индивидуальный предприниматель из Гурьевского муниципального округа задекларировал 2,4 тысячи тонн пшеницы без полного комплекса обязательных исследований.
В частности, при оформлении документов не были проведены анализы на остаточное количество пестицидов, которые использовались при выращивании культуры. Речь идет о препаратах «Борей» и «Шарпей» — в их составе значатся лямбда-цигалотрин и циперметрин.
В надзорном ведомстве подчеркнули: отсутствие этих испытаний делает процедуру подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» неполной. Как следствие, декларацию признали недействительной, а предпринимателю вынесли предостережение о недопустимости подобных нарушений в будущем.