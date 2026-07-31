Крупнейшую партию зерна признали опасной в российском регионе

В Кузбассе аннулирована декларация на 2,4 тыс. тонн пшеницы — предприниматель из Гурьевского округа не проверил зерно на остаточное содержание пестицидов. Нарушение выявили при мониторинге федеральных систем, и теперь партия, предназначенная для пищевых целей, формально признана небезопасной. Об этом сообщает VSE42.Ru .

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора 28 июля вскрыло нарушение при декларировании крупной партии зерна. Инспекторы проанализировали данные систем «Сатурн» и реестра Росаккредитации и выяснили: индивидуальный предприниматель из Гурьевского муниципального округа задекларировал 2,4 тысячи тонн пшеницы без полного комплекса обязательных исследований.

В частности, при оформлении документов не были проведены анализы на остаточное количество пестицидов, которые использовались при выращивании культуры. Речь идет о препаратах «Борей» и «Шарпей» — в их составе значатся лямбда-цигалотрин и циперметрин.

В надзорном ведомстве подчеркнули: отсутствие этих испытаний делает процедуру подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» неполной. Как следствие, декларацию признали недействительной, а предпринимателю вынесли предостережение о недопустимости подобных нарушений в будущем.