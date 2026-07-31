Три года травли сломали девочку: у школьницы вырос горб и обострился псориаз

Трехлетний кошмар в ивановской школе оставил на теле ребенка неизгладимый след — мать рассказывает, что от постоянного страха и унижений у девочки на спине выросла холка, похожая на горб, а псориаз на каникулах утихает, но стоит вернуться за парту, как кожа снова покрывается пятнами. Медики разводят руками: исправить это сможет только хирург. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам женщины, ее дочь столкнулась с травлей еще в первом классе, и издевательства продолжались три года. Ребенок постоянно втягивал голову в плечи, ожидая новой порции насмешек и ударов. От этого напряжения и сформировалась патологическая холка в районе шеи — твердое образование, которое не уходит ни после массажа, ни после плавания, ни с помощью специального корсета. Врачи признали, что консервативные методы бессильны, и единственный выход — операция.

Но физическая деформация — лишь верхушка айсберга. Мать рассказала, что во время учебы у девочки резко обострялся псориаз, а стоило начаться каникулам — пятна бледнели и почти исчезали. Такая зависимость от школьного стресса красноречиво говорит о том, что ребенок живет в постоянном страхе и напряжении, а его иммунная система дает сбой.

Обращения к учителям и директору школы, по словам женщины, не привели ни к чему — педагоги предпочитали закрывать глаза на систематическую травлю. Лишь когда история получила огласку, ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам человека в Ивановской области Светлана Шмелева. Теперь предстоит разобраться, почему школа годами позволяла издевательствам над ребенком продолжаться, и кто понесет за это ответственность.

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