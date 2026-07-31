Светлана Бондарчук удивила публику новым вечерним образом

57-летняя Светлана Бондарчук, светская львица, бывшая жена режиссера Федора Бондарчука, вновь привлекла внимание публики своим смелым образом. На одном из мероприятий она появилась в прозрачном черном платье, которое практически не скрывало ее стройную фигуру, сообщает Super.

Звезда с улыбкой продефилировала перед камерами, демонстрируя наряд, и вызвала настоящий фурор среди поклонников.

В личном блоге Светлана поделилась кадрами с мероприятия и рассказала о фестивале, который только что завершился. По ее словам, четырехдневная программа была посвящена музыке, любви и дружбе. На сцене выступили артисты из разных стран, и Бондарчук отметила, что это была «международная история». Она поблагодарила всех участников и организаторов за незабываемую атмосферу.

Недавно Светлана также опубликовала архивное фото из отпуска со своим старшим сыном Сергеем, которому сейчас 34 года. Этот снимок вызвал умиление у подписчиков, которые отметили, как сильно мать и сын похожи.