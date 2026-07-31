«Капельки бессмертия»: как употреблять бруснику для максимальной пользы

На Руси ее называли «капельками бессмертия» и верили в магическую силу, а современные диетологи подтверждают: брусника — настоящий природный аптекарь. В ней — кладезь витаминов, антиоксидантов и органических кислот, но при всех плюсах эта ягода требует осторожного обращения. Подробности о влиянии чудо-плодов на здоровье узнало интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Бруснику на Руси почитали не только как вкусное лакомство, но и как оберег. Веточки клали под порог — чтобы злые духи обходили дом стороной, сушеные ягоды носили в ладанке от сглаза, а щепотку брусники добавляли в кошелек для привлечения денег. Соком пользовались в любовных заговорах, а на поминках варили из нее кисель — считалось, что ягода связывает мир живых и ушедших. Скандинавы, кстати, плели из брусники венки как символ вечной жизни, а на стол иногда ставили ветки с черной лентой в память об усопших.

Но магия — магией, а польза — делом научным. В 100 граммах брусники содержится 95% суточной нормы органических кислот, треть нормы марганца и почти 17% витамина С. При этом калорийность — всего 54 килокалории, что делает ее идеальной для тех, кто следит за фигурой. Бензойная кислота в составе позволяет ягодам долго не портиться даже без холодильника — этим брусника родственна клюкве.

Для сердечно-сосудистой системы брусника — настоящий помощник. Флавоноиды снижают воспаление в сосудах, антиоксиданты борются с «плохим» холестерином, а калий регулирует давление. Клетчатка налаживает перистальтику, органические кислоты стимулируют аппетит, а пектины выводят токсины. Отдельного внимания заслуживает марганец — он защищает клетки от окислительного стресса и поддерживает нервную систему.

Антоцианы в бруснике оберегают сетчатку глаз от ультрафиолета — это важно для тех, кто подолгу сидит за экраном. Витамины А и Е сохраняют эластичность кожи, а арбутин действует как природный антисептик при цистите и пиелонефрите. Брусничный морс — проверенное средство при простудах, отеках и хронической усталости. Используют в лечебных целях и листья: отвары из них обладают мочегонным и желчегонным эффектом.

Однако есть и ограничения. При язве желудка, гастрите с высокой кислотностью и обострении болезней почек от брусники лучше отказаться — органические кислоты могут раздражать слизистую, а щавелевая кислота при плохой фильтрации способствует образованию камней. Гипотоникам тоже стоит быть внимательнее: ягода быстро снижает давление.

Кулинарные возможности брусники огромны. Высушенные, обжаренные и перемолотые ягоды заваривают как тонизирующий напиток — он бодрит не хуже кофе. В Швеции брусничный джем — национальный символ. На Ямале ягоду подают к строганине из оленины или рыбы. Можно приготовить и экзотический брусничный суп: ягоды заливают горячей водой, добавляют яблоки, груши, варят час, протирают, заправляют сметаной и сахаром. Подают и горячим, и холодным — с яблочным соком или вином.

Диетолог Анна Белоусова в беседе с «Ямал-Медиа» посоветовала замораживать бруснику или варить пятиминутку на меду без сахара — так сохраняется максимум пользы. А вот мифов вокруг ягоды хватает. Многие боятся, что брусника сложна в выращивании, но современные сорта дают крупный урожай на кислых супесчаных почвах и торфяниках. Размножается она легко — отрезками корневищ. И главное: брусника не лечит похмелье, но помогает организму вывести токсины и восполнить жидкость, поэтому морс после праздника — хорошее подспорье.