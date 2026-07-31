Чемодан с телом 28-летней россиянки нашли под Белградом: она пропала после клуба

В сербском поселке Падинска-Скела полиция извлекла из канала чемодан, внутри которого находилось тело молодой женщины. По неофициальным данным, погибшей оказалась 28-летняя гражданка России, пропавшая пятью днями ранее после ночного выхода в клуб. Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых. Об этом сообщает Telegraf.

Жуткая находка была сделана вечером 30 июля в одном из водоемов неподалеку от Белграда. На место немедленно прибыли полицейские патрули и эксперты-криминалисты, которые оцепили территорию и начали детальное расследование. Тело отправили в Институт судебной медицины для установления точной причины смерти и окончательной идентификации личности. Однако первые данные указывают на то, что убитая — россиянка Людмила Туркова, которая числилась пропавшей с 25 июля.

Девушка планировала провести вечер в одном из столичных клубов, но так и не добралась до места. Последнее сообщение она отправила в 23:15 по местному времени, после чего перестала выходить на связь и не появлялась в соцсетях. Родственники забили тревогу, но найти ее живой уже не удалось. Сейчас следователи отрабатывают версию, связанную с криминальными разборками, однако официальных подробностей пока нет.

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