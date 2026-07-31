Роналду проводит последние холостяцкие дни с семьей на море

41-летний Криштиану Роналду, который недавно пережил болезненное поражение на чемпионате мира в составе сборной Португалии, нашел утешение в семье. Футболист проводит последние дни перед свадьбой на курорте, наслаждаясь обществом 32-летней невесты Джорджины Родригес и сына Криштиану-младшего, сообщает The Voice.

16-летний наследник уже давно стал главной гордостью отца, и на этот раз он привлек внимание фанатов не меньше самого Роналду.

На пляжных снимках, которые опубликовал Роналду, видно, что сын выглядит его точной копией. Молодой человек даже так же загорел, подкачался и догнал отца по росту.

Подпись к фотографиям — «Пока нет» — вызвала бурное обсуждение: болельщики предположили, что Роналду намекает, что сын пока не перерос его, но это лишь вопрос времени. Джорджина также поделилась видео, где она купается в океане с женихом и его первенцем.

Свадьба Роналду и Джорджины Родригес запланирована на 1 августа. Мероприятие уже назвали свадьбой века. В списке гостей — Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Вин Дизель, Рианна, Дрейк и другие звезды.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду стал исполнительным продюсером сериала о британском футболе.