Спорт, концерты и сладкие сюрпризы: как в Бронницах отметят 1 августа

Бронницы 1 августа погрузятся в атмосферу праздника — город отметит свой день насыщенной развлекательной программой. Гостей ждут в парке «Бронницкий луг», на центральной площади и спортивных площадках, где с утра до вечера будут проходить события на любой вкус.

Праздничный марафон стартует в 9:00 с легкоатлетического забега, организованного спортивным клубом «Гермес» в городском парке. Уже через полчаса на центральной площади торжественно откроют мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Николая Александровича Тимофеева.

До 22:00 для горожан и туристов будут работать интерактивные площадки: мастер-классы, викторины, квесты и розыгрыши лотереи. Культурно-досуговый центр «Бронницы» подготовил два концерта — в 10:30 и в 18:00. Любителям истории предложат прогулки по знаковым достопримечательностям города с экскурсоводом с полудня до 15:00.

Спортивная часть программы также насыщена. В 12:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Горка» развернутся баталии по настольному теннису, а в 14:30 на стадионе «Центральный» шахматисты сразятся за победу в турнире.

Юные посетители не останутся без внимания: для них подготовили шоу мыльных пузырей, угощения сахарной ватой и мороженым, раздачу воздушных шаров и аквагрим. Вечерним хитом обещает стать кинопоказ под открытым небом в парке «Бронницкий луг».

Вход на все мероприятия свободный, возрастных ограничений нет (0+). Организаторы уверены: каждый найдет здесь занятие по душе, будь то активный спорт, культурный досуг или просто отдых в кругу семьи.