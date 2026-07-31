Алла Пугачева расширила штат прислуги в Юрмале

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая осенью прошлого года получила тяжелую травму и долгое время была обездвижена, продолжает восстанавливаться в Юрмале. Для комфортного проживания в арендуемом особняке певица расширила штат прислуги, сообщает KP.RU . Теперь в доме, помимо двух домработниц, работает повар, а также мужчина, который ухаживает за территорией участка.

Отмечается, что такие перемены связаны как с состоянием здоровья Примадонны, так и с желанием окружить себя заботой и уютом.

Семья Пугачевой много лет снимает просторную виллу в Латвии, которая выставлена на продажу. Однако покупателей на нее пока нет, поэтому владелец продолжает сдавать дом постоянным клиентам. Из-за снижения туристического потока в Юрмалу для певицы действует скидка — аренда обходится в €40 тысяч в месяц (около ₽3,5 млн).

За эти деньги семья получает двухэтажный особняк площадью 2400 кв. м с богатой инфраструктурой: столовой, гостиной, рабочим кабинетом, шестью спальнями, бассейном, спа-центром, кинотеатром и оранжереей. Дом находится под охраной и оснащен современной системой видеонаблюдения.

Расположение виллы тоже удобно: рядом находятся концертный зал «Дзинтари» и дом певицы Лаймы Вайкуле, с которой Пугачева дружит много лет. Постоянное место жительства певицы сейчас — Кипр, где семья приобрела дом девять лет назад.

Ранее Сергей Соседов жестко раскритиковал Аллу Пугачеву за образ на фестивале в Юрмале.